Mladić preminuo od gripa u Kragujevcu, telo poslato na obdukciju

Beograd -- Mladić star 25 godina preminuo je u KC Kragujevac od sezonskog gripa, pišu "Novosti".

On je preminuo u nedelju, pišu beogradski mediji. Generalni direktor KC Kragujevac prof. dr Predrag Sazdanović je potvrdio za medije da je pacijent imao atipične simptome u odnosu na koronavirus. "Reč je Influenci A, sezonskom gripu. Imao je srčanu slabost i slabost pluća. On je 10 dana osećao slabost organizma, mi smo u subotu insistirali da on bude hospitalizovan, na šta je pristao posle podne. Prebačen je na koronarnu jedinicu i nažalost preminuo je", rekao je