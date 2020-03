Naredna tri dana proleće, a za vikend...

B92 pre 55 minuta | Tanjug

Beograd -- Sutra će biti umereno oblačno, suvo i toplije sa sunčanim intervalima, samo je ponegde na severoistoku moguća slaba kiša

Maksimalna temperatura će se kretati od 12 do 19 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, na severu Vojvodine i istoku Srbije povremeno jak, zapadni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu će biti umereno oblačno, suvo i toplije. Vetar će biti slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura oko 6 stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni. U četvrtak će biti sunčano i osetno toplije sa najvišom temperaturom od 22 do 25 stepeni. U petak i dalje toplo uz postepeno