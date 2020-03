Tiodorović: Kineski državljanin zaražen korona virusom nije u teškom stanju

Blic pre 6 minuta | Tanjug

Kineski državljanin koji je zaražen novim korona virusom i koji je smešten na Infektivnoj klinici nije u teškom zdravstvenom stanju, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović.

On je za Tanjug naveo da je zaraženi živi u Beogradu i radi u kineskoj firmi koja se bavi mobilnom telefonijom i da je juče smešten na Infektivnu kliniku zbog upale pluća. - Verovatno se nije zarazio kod nas, već sa strane, ali to mora da se istraži, moraju da se utvrde svi njegovi kontakti, gde se kretao, tako da težak posao čeka epidemiologe - naveo je Tiodorović. On pretpostavlja da će se danas oglasiti i zvaničnici i da će biti zabranjeni dolasci ljudi iz