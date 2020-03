Putin: Rusija spremna da odgovori bilo kom agresoru

Dnevnik pre 42 minuta | Tanjug

MOSKVA: Rusija je spremna da odgovori bilo kom agresoru koji se usudi da ponovi napad kakav je nacistička Nemačka izvela na Sovjetski savez, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin u intervjuju agenciji Tass u okviru projekta "20 pitanja Vladimiru Putinu".

Komentarišući popularnu nalepnicu za automobile sa sloganom "Možemo to da ponovimo", on je podsetio na poznati citat Aleksandra Nevskog: "Ko god na nas krene mačem, nestaće od mača". "Sovjetski Savez je bio izložen užasnom, neoprostivom napadu nacističke Nemačke. Izgubili smo 27 miliona ljudi, Nijedna zemlja u svetu nije pretrpela tako ogroman gubitak. Zato, ako se iko usudi da pokuša nešto slično, mi ćemo to ponoviti", istakao je Putin. Napomenuo je da Rusija to