Sutra umereno oblačno, suvo i toplije vreme

U Srbiji će sutra biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Na severoistoku moguća slaba kiša. Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine i istoku Srbije povremeno jak, zapadni. Najniža temperatura od nula do šest, a najviša od 12 do 19. U Beogradu umereno oblačno, suvo i toplije. Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura oko šest, a najviša oko 15. U Srbiji u četvrtak sunčano i osetno toplije sa najvišom temperaturom do 25 stepeni. U petak i dalje toplo uz povećanu oblačnost tokom dana. Za dane vikenda