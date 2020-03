Vremenska prognoza: Sutra oblačno, u nekim delovima zemlje povremeno kiša

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina se očekuje na istoku. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 C, najviša od 7 do 12 C. Uveče postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Uveče