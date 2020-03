Kurti: Videli smo jednu želju sina predsednika SAD

B92 pre 29 minuta | Tanjug

Priština -- Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da ne veruje da će američke trupe KFOR-a da napuste Kosovo.

Čak i ako se to desi, to neće biti zbog takse uvedene na robu iz Srbije i BiH, istakao je Kurti. Kurti smatra da američki KFOR ne bi trebalo da se povuče sa Kosova, preneo je RTS. "Videli smo jednu želju sina predsednika SAD, ali to nema nikakve veze sa stopostotnom taksom. Ako tu odluku donese američki predsednik, ona još uvek nije povezana sa taksom. Reč je o smanjenju trupa koje su SAD izvršile i u Avganistanu i u Siriji", dodao je Kurti. Kurti je juče na