Novih šest slučajeva koronavirusa u Srbiji

B92 pre 40 minuta | B92, Tanjug

Novih šest slučajeva koronavirusa potvrđeno je u Srbiji, čime se ukupan broj zaraženih povećao na 18.

Do 20 časova 11. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 151 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Od poslednjeg izveštaja do 20 časova, 11.03.2020. godine testirani su uzorci 21 osobe, od kojih je 6 bilo pozitivnih i 15 negativnih na novi koronavirus. U Srbiji je danas do 18 časova registrovano ukupno 12 potvrđenih slučajeva COVID-19, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi u