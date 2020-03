Potpredsednik vlade: Ukinite takse

B92 pre 28 minuta | Tanjug

Priština -- Potpredsednik kosovske vlade Avdulah Hoti izjavio je da je neophodno da vlada ukine takse na proizvode iz centralne Srbije i BiH.

On je istakao da one nanose štetu Kosovu i odnosima Prištine sa SAD. "Vlada mora da bude sazvana kako bi ukinula porez. Ne možemo biti taoci odluke koja je bila neophodna, ali sada nanosi štetu Kosovu", poručio je sinoć Hoti na Fejsbuku. On je dodao i da građanima Kosova nije u interesu da se naruši prijateljstvo sa SAD, koje je, kao tvrdi, "donelo mir na Balkanu, slobodu i nezavisnost za Albance". "Trajno prijateljstvo sa SAD nije ugroĹľeno. Garantujemo ovo