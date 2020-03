Kon: Ne sme da nam se dogodi Italija

RTS pre 58 minuta

Predrag Kon je svim zdravstvenim radnicima rekao da je neophodno da se upoznaju sa algoritmima i procedurama i da nema više vremena za to. "Od čitavog društva, solidarnosti zavisiće kako ćemo proći. Imamo priliku da vidimo šta se desilo u Italiji – to ne sme da nam se dogodi", naglašava Kon. Ukazao je da imamo kapacitete, posebno preventivne i epidemiološke, da reagujemo pravovremeno sa pravovremenim merama i one će doći na dnevni red. Govoreći o novim merama