Epidemiolog: Uskoro se očekuje i lokalna transmisija virusa, ne sme da nam se dogodi Italija

RTV pre 29 minuta | FoNet, Tanjug

BEOGRAD - Mere koje preduzimamo usmereno su na usporavanje širenja virusa, rekao je danas epidemiolog Predrag Kon na konferenciji za novinare posle sastanka u Predsedništvu na temu korona virusa.

Kaže da smo na početku prenošenja koronavirusa i da se tačno zna kako je neko zaražen i kako je došlo do obolevanja, a da se procenjuje da će uskoro doći do lokalne transmisije, kada će početi da obolevaju i oni koji su bili u kontaktu sa do sada 12 potvrđenih zaraženi ljudi koronavirusom. Petrović: Ako ste bolesni, ostanite kod kuće Direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine Vladimir Petrović poručio je danas građanima da ako primete da su bolesni ostanu kod