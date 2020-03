Novi bilans Srbije: 19

Prva pre 30 minuta

Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, u našoj zemlji registrovano je devetnaest slučajeva obolevanja od koronavirusa.

U Republici Srbiji je do 20 časova 11. marta 2020. godine registrovano ukupno 18 potvrđenih slučajeva COVID 19. "Do 8 časova 12. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 160 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od poslednjeg izveštaja do 8 časova, 12.03.2020. godine testirani su uzorci 9 osoba od kojih je 1 bio pozitivan i 8 negativnih na novi korona virus", navedeno je na sajtu