Nove informacije: U Srbiji još šest zaraženih virusom korona, ukupno 18

U Republici Srbiji je do 20 časova 11. marta 2020. godine registrovano ukupno 18 potvrđenih slučajeva KOVID 19. Do 20 časova, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 151 osoba koja je ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od poslednjeg izveštaja do 20 časova, testirani su uzorci 21 osobe od kojih je 6 bilo pozitivnih i 15 negativnih na novi korona virus. Uskoro opširnije...