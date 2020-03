Šarčević: Biće sankcionisani oni koji na svoju ruku zatvaraju škole

B92 pre 1 sat | Tanjug

Ministar prosvete Mladen Šarcević izjavio je da se moraju poštovati tačno određene procedure u slučaju zatvaranja škola.

On kaže i da odluku o tome ne mogu da donose direktori i najavio je sankcije za one direktore koji su to uradili na svoju ruku. "Razumem i strah i paniku, ali svako mora da poštuje procedure i zakone, a ne kao što su to uradili u 'Miki Petroviću Alasu' u Beogradu i u gimnaziji u Čačku - sedeli uveče i gledali šta da rade", rekao je Šarčević za Kurir. On je naveo da mu se javljala rektorka Univerziteta u Beogradu da pita šta radi, koje su procedure i da nikakve