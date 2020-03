Danas pretežno sunčano i toplo, do 24 stepena

Blic pre 3 sata | Tanjug

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom od 14 na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku.

Pre podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima postepeno naoblačenje. Slaba kiša mestimično se očekuje od sredine dana. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i pojačanju. Najniža temperatura od 3 do 11, a najviša od 14 na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku. U Beogradu će danas biti toplo. Pre podne pretežno sunčano, sredinom dana naoblačenje, posle podne moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab,