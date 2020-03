Epidemiolog: Nikako ne zatvarati škole na dve nedelje VIDEO

B92 pre 1 sat | Beta

Epidemiolog Predrag Kon kaže da će podneti ostavku u Kriznom štabu za suzbijanje COVID-19 u slučaju da se mere protiv širenje korona virusa ne poštuju.

Odnosno ako se škole u Srbiji zatvore, na primer, na dve nedelje. Kon je gostujući na TV Prva rekao da "misli da je odluka (o zatvaranju škola) već doneta" i da se tek očekuje veći broj obolelih u Srbiji. On je objasnio da je protiv zatvaranja škola na nekoliko nedelja zato što bi se u suprotnom deca na nastavu vratila u trenutku kada se očekuje da epidemija bude na vrhuncu. Kon je dodao da je mera za koju se on lično zalaže zatvaranje obrazovnih institucija do