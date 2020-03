Gejts napušta upravni odbor Majkrosofta, okreće se globalnom zdravlju

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

LOS ANĐELES: Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts odlazi iz upravnog odbora kompanije kako bi proveo više vremena na filantropskim aktivnostima.

Rekao je da se želi usredsrediti na globalno zdravlje i razvoj, obrazovanje i problem klimatskih promena, piše Bi-Bi-Si. S vodeće pozicije u Majkrosoftu on se povukao još 2008. godine. On je rekao i da će će ta kompanija "uvek biti važan deo njegovog života" te da će i dalje biti angažovan u njenom vođstvu. No radujem se sledećoj fazi, jer je to prilika da radim na prijateljstvima i partnerstvima koja su mi najviše značila, a istovremeno i dalje doprinosim u dve