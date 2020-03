Srbi ga se sećaju samo po zlu: Solana koji nas je bombardovao zaražen korona virusom

Kurir pre 45 minuta

MADRID - Bivši generalni sekretar NATO-a Havijer Solana (77) primljen je u bolnicu nakon što je na testu bio pozitivan na korona virus.

Kako je agenciji Rojters rekao neimenovani izvor, njegovo zdravstveno stanje se popravlja i on je na posmatranju zadržan preventivno. Američki ABC je prvi u petak objavio da je Solana hospitalizovan u Madridu zbog korona virusa. On je u ponedeljak prisustvovao jednom skupu u Madridu zajedno sa aktuelnom španskom šeficom diplomatije Arančom Gonzales laja. Solana je bio generalni sekretar NATO-a u periodu od 1995. do 1999. godine, a visoki predstavnik EU za spoljnu