Pet novih slučajeva virusa korona potvrđeno u Srbiji, ukupno 46

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - U Srbiji je potvrđeno još pet slučajeva zaraze korona virusom, tako da je ukupan broj zaraženih porastao na 46, saopštio je večeras ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ministar je večeras na konferenciji za medije u Vladi Srbije kazao da je danas u Srbiji testirano još 12 ljudi.

Ministar Lončar je rekao da pacijenata zaraženih koronavirusom ima u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Kikindi, Nišu, Kragujevcu, Čačku i Zrenjaninu. Lončar je, na konferenciji za štampu, kazao da ima 12 pacijenata na infektivnoj klinici u Beogradu, četiri u Novom Sadu, od toga jedan u ozbiljnom stanju na respiratoru, jedan u Pančevu, pet u Nišu, i jedan u Kragujevcu. "To su svi ležeći i plus pacijente koji su kod kuće i u dobrom stanju. Kada su kod kuće nama je to