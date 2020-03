Kon na TV B92: Virus ne slabi prolaskom kroz ljude, ali se povećava broj imunih

B92 pre 34 minuta | B92

Epidemiolog Predrag Kon gostujući u emisiji "Osvrt" na TV B92 navodi koje su tegobe koronavirusa zbog kojih bi trebalo da se obratimo nadležnim institucijama.

"Prvo i osnovno je da se razmišlja da li je bio neki kontakt, ako je bio - to je jasna situacija", kaže on i dodaje: "Posebno ako je bio sa nekim ko je bio zaražen. Ako ste bili na putu gde toga ima, onda pripadate u grupu onih koji su rizični - ako imate temperaturu i osećate malaksalost bićete prebačeni do infektivne klinike", kaže on. Na pitanje da li je istina da virus slabi prolaskom kroz ljude, Kon odgovara da ne mora da znači. "Povećava se broj imunih, ali