Košarkaš Gober će pokloniti više od pola miliona dolara ugroženima

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Košarkaš Jute Rudi Gober rekao je danas da će donirati više od 500.000 dolara za pomoć ugroženima od pandemije korona virusa.

Gober je rekao da je to jedan od mnogih koraka koje će preduzeti, nakon što je postao prvi NBA igrač koji je bio pozitivan na novi virus, a posle čega je prekinuta sezona najmanje na mesec dana. On će dati 200.000 dolara zaposlenima sa pola radnog vremena u hali u kojoj igra Juta, kako bi im pomogao da pokriju plate. Gober će dati po 100.000 dolara kao pomoć ugroženim porodicama u Juti i Oklahomi, gde je i postavljena dijagnoza. Takođe, on će poslati 100.000 evra,