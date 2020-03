Danas hladnije, pretežno oblačno: Tokom dana kiša, posle podne ponegde sneg

Kurir pre 45 minuta

U Srbiji se danas očekuje hladnije vreme, tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, a posle podne kratkotrajni sneg ponegde je moguć i u nižim predelima. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, uveče i noću jugoistočni. Jutarnja temperatura od jednog do šest stepeni, najviša dnevna od pet do 11. Od ponedeljka do četvrtka ujutru slab prizemni