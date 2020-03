RHMZ: Sutra sunčano

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutro hladno, u većini krajeva slab mraz. Vetar umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus tri do pet, najviša dnevna od 10 do 17. U Beogradu sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano vreme. Vetar umeren, povremeno jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od nula do tri, najviša dnevna oko 14. U Srbiji do četvrtka ujutro ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, samo u utorak uz promenljivu oblačnost na istoku i u