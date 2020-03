Dva nova slučaja, ukupno 57 zaraženih koronavirusom

B92 pre 34 minuta | B92

Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, u našoj zemlji registrovana su dva nova slučaja koronavirusa, navodi se na sajtu Covid19.rs.

U Republici Srbiji je do 18 časova 16. marta 2020. godine registrovano ukupno 57 potvrđenih slučajeva COVID 19. Do 18 časova 16. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 316 osoba koje su ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 16. marta 2020. godine testirani su uzorci 15 osoba od kojih su 2 pozitiva i 13 negativnih na novi korona virus. KORONAVIRUS I VANREDNO STANJE: