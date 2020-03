Njujork zatvara škole, restorane, pozorišta, barove

RTV pre 2 sata | Tanjug

NJUJORK - Gradonačelnici Njujorka i Los Anđelesa objavili su da se od danas zatvaraju škole, gradski restorani, pozorišta, barovi i sva javna mesta kako bi se sprečilo širenje korona virusa. Gradonačelnik Njujorka Bil de Blasio odlučio je da uvede takve mere jer se taj grad suočava sa pretnjom bez presedana i istakao da mora da se "odgovori na situaciju sa ratnim mentalitetom", prenosi BBC.

Odluka će u tom gradu stupiti na snagu u utorak u 9 sati po lokalnom vremenu. Bilo koji restoran, bar ili kafić koji prodaje hranu moći će to da čini samo dostavom ili će građani preuzimati hranu ispred radnje. Ukaz gradonačelnika Los Anđelesa Erika Garsetija stupio je na snagu u ponoć po lokalnom vremenu, a zabrana se odnosi i na rekreacijske centre, i na snazi će biti najmanje do 31. marta. U Las Vegasu, MGM rizort je doneo odluku da zatvori kazine i hotele do