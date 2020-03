Vučić: Poštujte preporuke države, moramo da pobedimo (FOTO)

Vesti online pre 4 sata | Tanjug, Vesti online

Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je, i putem instagrama, apelovao na sve građane, a posebno starije, da poštuju preporuke države, u vezi sa virusom korona.

– Molim građane da poštuju uputstva i preporuke države, posebno molim naše starije da ostanu u svojim domovima – naveo je Vučić na svom instagram nalogu „avucic“. – Moramo da pobedimo, a to možemo samo ujedinjeni – poručio je predsednik Srbije. "Srbija je danas u ratu protiv opasnog i opakog protivnika kog naša zemlja mora da pobedi! Borba koja je pred nama je borba za one koji su stvarali i gradili ovu zemlju. To je borba pre svega za naše roditelje, za naše