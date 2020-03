Evropsko prvenstvo odloženo za 2021! VIDEO

B92 pre 2 sata | B92

Izvršni odbor UEFA odlučio je da pomeri Evropsko prvenstvo za 2021. godinu.

Na sastanku u Evropskoj kući fudbala odlučeno je da se usled koronavirusa ovogodišnji EURO održi naredne godine. Umesto da se odigra od 12. juna do 12. jula 2020, EURO će se igrati od 11. juna do 11. jula 2021. Ovakva odluka očekivala se, a sada je samo potvrđena. Pošto su gotovo sve fudbalske lige odložene do daljnjeg, UEFA nije imala drugo rešenje nego da odloži EURO, kako bi se prvenstva završila. Prema informacijama iz Niona, svi šampionati nastaviće se u junu