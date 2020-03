Raspored časova za osnovce

B92 pre 35 minuta | Tanjug

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je raspored časova za nastavu na daljinu, koja počinje od danas na RTS 3 i RTS Planeti.

Za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole. Nastava će biti emitovana šest dana u nedelji, časovi će trajati po pola sata, a učenici od prvog do sedmog razreda imaće po dva časa dnevno, dok će učenici osmog razreda imati tri časa dnevno. Na sajtu rasporednastave.gov.rs objavljeno je da će časovi za učenike prvog razreda biti emitovani od 8.05 do 9 devet sati, a prema rasporedu prvaci će u utorak, sredu, petak i subotu imati po jedan čas srpskog jezika i