Zabranjen izlazak starijima od 65 godina, niko ne sme na ulicu od 20 do 5h VIDEO

Predsednik Vučić je kazao da se Srbija suočava sa neverovatnim izazovima kao i druge zemlje u Evropi.

On je dodao da je to u skladu sa tim i činjenicama da nismo uspeli da obezbedimo punu disciplinu da smanjimo ugroženost za naše stanovništvo. "Od sutra ujutru od 10 časova apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu u urbanim sredinama svim licima starijim od 65 godina, a u seoskim sredinama starijim od 70 godina", rekao je on.  Kako je kazao, najveća žarišta su Beograd, Kikinda i Niš, a nešto manje Čačak. "Organizovaćemo lokalne samouprave svuda gde je to