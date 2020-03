UEFA: Pomera se Euro za 2021. godinu

N1 Info pre 42 minuta | Saša Ozmo

Zbog pandemije koronavirusa, Evropsko prvenstvo u fudbalu pomereno je za godinu dana i održaće se od 11. juna do do 11. jula 2021. godine, odlučeno je na sastanku UEFA.

Kako navode brojni izvori, počev od Fudbalske asocijacije Norveške, Euro će se održati narednog leta, a to bi trebalo da omogući dovoljno vremena da se nacionalne lige i evropska klupska takmičenja završe tokom leta. UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. Prvobitno je Evropsko prvenstvo trebalo da se održi od 12. juna do 12. jula ove godine na 12 različitih stadiona širom Evrope. Za