Sunčana sreda pred nama, najviša dnevna do 18 stepeni

B92 pre 6 sati | Tanjug

Jutro će danas biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od jedan do pet, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretezno sunčano. Vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko pet, najviša dnevna oko 18 stepeni. Do subote pretežno sunčano i toplo s hladnim jutrima, uz slab prizemni mraz. Od nedelje umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno hladnije, mestimično s kišom, u brdovito-planinskim