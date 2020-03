Kurc: Nakon ovoga svet će izgledati potpuno drugačije

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEČ: Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenio je da će posledice korona virusa da se osećaju mnogo meseci i da će posle borbe sa ovom pošasti svet izgledati potpuno drugačije.

Kurc je kritikovao nepostojanje saradnje među državama."U Evropi vidimo da solidarnosti nema kada postaje ozbiljno, i to će voditi ka mnogo diskusija nakon krize", kazao je on. "Virus će dugoročno imati posledicu na to kako ćemo se ophoditi jedni prema drugima i kako ćemo živeti, koliko smo obazrivi. Takođe će i globalizacija biti sve više analizirana", uveren je on. Kurc je, u intervjuu za "Krone.tv", ocenio da će trajati još "veoma, veoma dugo", dok Austrija ne