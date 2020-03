Ujutru mraz, tokom dana sunčano: Danas u Srbiji do 20 stepeni

Kurir pre 2 sata

U Srbiji će jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde u istočnoj i južnoj Srbiji i sa slabim mrazem.

Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu ujutro hladno, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 3 do 6, a najviša oko 19 stepeni. U petak i subotu ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo. U nedelju ujutru i