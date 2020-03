Ministartvo zdravlja: Ukupno 97 potvrđenih slučajeva, osam novih od poslednjeg preseka

Plus online pre 1 sat | Pirot Plus Online

U Republici Srbiji je do 8 časova 19. marta 2020. godine registrovano ukupno 97 potvrđenih slučajeva COVID 19. Do 8 časova 19. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 486 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od poslednjeg izveštaja do 8 časova, 19. marta 2020. godine testirani su uzorci 46 osoba od kojih je 8 pozitivih i 38 negativnih na novi korona virus.