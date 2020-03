Još 17 penzionera prekršilo zabranu napuštanja stana

B92 pre 21 minut | Tanjug

Zbog nepoštovanja propisanih mera u vreme vanrednog stanja nadležnim tužilaštvima podneto je ukupno 181 krivična prijava.

Za 30 je određen pritvor, a isti broj je dobilo kućni pritvor. Od ukupnog broja prijavljenih lica u periodu od 19. do 20. marta do 8 časova, 17 lica je navršilo 65 godina života i njima je izrečena zabrana kretanja, odnosno izlaska iz doma, kažu za Tanjug u pravosudnim organima. U pitanju su izvršioci krivičnog dela "nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i to zbog kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Srbije. Zbog