Zlonamerno: Širio paniku na društvenim mrežama o virusu korona, pa završio 30 dana u pritvoru

Blic pre 4 sata | Tanjug

Loznička policija uhapsila je Ž. Ć. (62) iz okoline Loznice zbog sumnje da je izvršio kivično delo izazivanje panike i nereda u vezi sa virusom korona. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je on tokom marta ove godine, koristeći lažni profil na jednoj društvenoj mreži iznosio netačne informacije u vezi sa virusom korona, što je izazvalo strah i paniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanja do 48 časova, i on je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom