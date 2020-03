(Uživo) korona u svetu: 1,3 milijarde Indijaca u nedelju u izolaciji, dobre vesti iz Kine

Kurir pre 13 minuta

- Koronavirusom zaraženo preko 246.000 ljudi širom sveta - Preminulo je više od 10.000 ljudi - Smrtnih slučajeva ima više u Italiji nego što ih je bilo u Kini, epicentru epidemije - U Italiji više od 41.000 inficiranih, najmanje 3.405 mrtvih - Oporavilo se više od 88.000 ljudi - Iran i Španija imaju po najmanje 18.000 zaraženih

TABELA SA 20 DRŽAVA KOJE IMAJU NAJVEĆI BROJ OBOLELIH OD KORONE UKUPAN BROJ OBOLELIH, UMRLIH I IZLEČENIH OD KORONE INDIJA POKREĆE EKSPERIMENT Indija će u nedelju, 22. marta, da uvede jednodnevnu eksperimentalnu zabranu kretanja za svojih 1,3 milijarde stanovnika. Policijski čas će trajati u od 7 do 21 sat. INDIA PM Narendra Modi orders one-day nationwide curfew to combat coronavirus; 1.3 billion population to stay indoors Sunday from 7am to 9pm.