U Nišu zaraženo 7 lekara, dvoje medicinskih radnika i čistačica

B92 pre 1 sat | B92

U Nišu je zaraženo sedam lekara, dvoje medicinskih sestara, odnosno tehničara i jedna čistačica, potvrdio je danas epidemiolog Branislav Tiodorović

On je za TV Prva rekao da su oni u dobrom stanju, ali su izolovani. "Zaraženi lekari su u dobrom stanju, ali moraju biti u kućnoj izolaciji do isteka 14 dana", pojasnio je on. Prema njegovim rečima, i radnici kod kojih nije potvrđen koronavirus su izolovani zbog bezbednosti. "Podaci o broju zaraženih se menjaju, neke smo još poslali u Torlak na potvrdu da li su zaraženi", kazao je Tiodorović. On je posebne savete dao starijima. "Poruka starijim osobama je - budite