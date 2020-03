U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji nema zaraženih koronavirusom

RTV pre 2 sata | Tanjug

KOSOVSKA MITROVICA - Na severu Kosova i srpskim sredinama južno od Ibra, za sada nema zaraženih koronavirusom, a svi uzorci pacijenata za koje se sumnjalo da su zaraženi stigli su jutros sa Instituta "Torlak" i negativni su, izjavio je epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Aleksandar Antonijević.

On je za Radio Kosovska Mitrovica potvrdio da je do sada u tom Zavodu testirano 28 uzoraka, od toga 20 na sezonski grip i osam na koronavirus. "Što se sezonskog gripa tiče, za 9 testiranih potvrđen je virus H1N1, i sezona tog gripa je takođe na vrhuncu", rekao je Antonijević, prenosi Kosovo onlajn. Na Kosovu i Metohiji do sada su potvrđena 24 slučaja korona virusa, a testirano je više od 400 osoba. Lazić: U srpskoj zajednici nema zaraženih Epidemiološka situacija u