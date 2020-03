Kon: Iznenađen sam kako se korona ponaša, ovakvo umiranje za tako kratko vreme SARS nije beležio

Blic pre 5 sati | M. R. M.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je iznenađen kako se novi korona virus ponaša. - Neočekivano je i za nas koji se bavimo epidemijama ovo što se dešava u Italiji, poslednja dva dana posebno.

Očekivao sam da je već došlo vreme za maksimum i da bi trebalo da počne da popušta, ali to se ne dešava. I Italijani su primenjivali razne mere socijalnog distanciranja, ali se to valjda nije dobro primenjivalo. Pitanje je kako bi sve izgledalo da se ništa ne primenjuje. Ovakvo umiranje za tako kratko vreme, SARS nije beležio - rekao je Kon gostujući na Prvoj televiziji, prenose " Novosti". On je dodao da virus ima potencijal koji prevazilazi sva dosadašnja