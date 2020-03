Korona virus: Još 17 slučajeva u Srbiji - ukupno 188

Radio 021 pre 32 minuta | BBC News na srpskom

Do osam časova u Srbiji je ukupno testirano 700 ljudi na korona virus.

Reuters U Italiji je od korona virusa do sada stradalo 4.825 ljudi - od čega skoro 800 u subotu. U Srbiji je do osam časova registrovano ukupno 188 potvrđenih slučajeva korona virusa - još 17 je bilo pozitivno. Penzioneri bili u kupovini. Hospitalizovano je 11 ljudi, ali bez komplikacija, dok se šest njih nalazi na kućnom lečenju, navode iz Ministarstva zdravlja. Do osam časova u nacionalnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 700 osoba na korona