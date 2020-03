Šef SZO upozorava: Pandemija koronavirusa se ubrzava

B92 pre 1 minut | B92

Pandemija koronavirusa daleko je od odumiranja, upozorio je šef SZO Tedros Adhanom Gebrejesus.

On je pozvao narode da deluju dok je još moguće "promeniti putanju" pandemije. "Zaraza se ubrzava", rekao je Tedros Adhanom Gebrejesus u ponedeljak, pozivajući se na sve veći broj slučajeva obolelih od koronavirusa. "Bilo je potrebno 67 dana od prvog prijavljenog slučaja da dođe do 100.000 obolelih. Jedanaest dana da dođe do drugih 100.000, i samo četiri dana za trećih 100.000", rekao je on. Dodao je, i dalje je moguće prevazići negativni trend, apelujući na nacije