Još jedan avion Er Srbije leti u Kinu po pomoć

BEOGRAD: Još jedan avion Er Srbije, erbas A330, poleteo je nešto posle ponoći za Kinu po medicinsku pomoć, rečeno je Tanjugu u srpskoj aviokompaniji.

To je treći specijalan let Er Srbije za Kinu koji će doneti medicinsku opremu i zaštitna sredstva našoj zemlji za borbu protiv korona virusa. Prvi let, takođe aviona erbas A330, u subotu je dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kada su stigli i vrhunski kineski eksperti za korona virus. Juče je stigao u Srbiju i drugi avion erbas A320.