Braća kinezi: Treći avion Er Srbije odleteo za Kinu, stiže pomoć

Još jedan avion Er Srbije, erbas A330, poleteo je nešto posle ponoći za Kinu po medicinsku pomoć. To je treći specijalan let Er Srbije za Kinu koji će doneti medicinsku opremu i zaštitna sredstva našoj zemlji za borbu protiv korona virusa. Prvi let, takođe aviona erbas A330, u subotu je dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kada su stigli i vrhunski kineski eksperti za korona virus. U Srbiju je juče doleteo i drugi avion erbas A320.