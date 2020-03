Rebić: Procesuirano 112 ljudi zbog kršenja zabrane kretanja

Danas pre 19 minuta | Piše: FoNet

Krivične prijave zbog onih koji krše mere Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da je sinoć procesuirano 112 ljudi zbog kršenja zabrane kretanja, kao i da je u ponedeljak pozvano oko 20.000 ljudi kojima je određena smaoizolacija, a da 218 nije pronađeno na kućnoj adresi.

On je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je to relativno mali broj ljudi na broj stanovnika. Rebić je rekao da je policija u početku opominjala, ali da sada procesuira ljude zbog kršenja zabrane kretanja, kao i da je broj opao posle poziva javnih ličnosti da se ostane u kući. On je dodao da policija poziva telefonom ljude kojima je određena samoizolacija i da proverava sumnjive slučajeve. Rebić je precizirao da je juče pozvano oko 20.000 ljudi i da 218 nije