Dačić: Dva puta dnevno avion će ići po državljane Srbije

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da vlada planira da, u proseku, dva puta dnevno šalje avione Er Srbije kako bi prevezli srpske državljane koji su ostali “zarobljeni” u inostranstvu, a nakon što je obustavljen međunarodni saobraćaj zbog virusa korona.

Istovremeno, u izjavi za RTS, Dačić je poručio da je nerealno očekivati da će avioni biti upućivani u Peru, Šri Lanku, na Bali... “Moraju na neki način da se domognu do nekih drugih destinacija, do kojih možemo da ''dobacimo''”, naglasio je Dačić. Ministar je ponovio i da je potvrđena infekcija kod još jednog člana Misije Srbije pri međunarodnim organizacijama u Ženevi. Dačić je rekao da on nije ni primljen u bolnicu u Ženevi, iako mu je konstatovano teško stanje.