Kipar najavio blokadu ostrva do 13. aprila: Do sada 116 potvrđenih slučajeva virusa

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Kipar je danas najavio blokadu ostrva do 13. aprila, kako bi se izborio sa širenjem korona virusa, istakavši da je kretanje ljudi do tada zabranjeno, osim ako to nije apsolutno neophodno

Kipar je danas najavio blokadu ostrva do 13. aprila, kako bi se izborio sa širenjem korona virusa, istakavši da je kretanje ljudi do tada zabranjeno, osim ako to nije apsolutno neophodno. Kiparske vlasti su zabranile civilni vazdušni saobraćaj 21. marta. "Mi smo zaista u ratu. To je rat u kome možemo pobediti samo ako uništimo leglo zaraze", rekao je predsednik Kipra Nikos Anastasiades u svom obraćanju. Na Kipru ima 116 potvrđenih slučajeva korona virusa,