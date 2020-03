Ujedinjeni u borbi protiv virusa korona: Simboli Beograda u bojama španske zastave (foto)

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Na isti nacin podrška će biti pružena narodu Irana 25. i 26. marta i narodu Francuske 27. i 28. marta

BEOGRAD - U znak solidarnosti i podrške narodu Španije zbog epidemije korona virusa, simboli Beograda večeras svetle u bojama španske zastave. “ Večeras su Palata Albanija, Brankov most, Most na Adi i Dom Narodne skupštine u bojama zastave Kraljevine Španije”, napisao je zamenik gradonačenika Beograda Goran Vesić na svom zvaničnom Fejsbuk profilu, uz fotografije osvetljenih simbola prestonice. To je, kako je istakao, solidarnost Beograda sa španskim prijateljima