Kon: Počinjemo agresivno suzbijanje virusa

Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da planirani prelazak na agresivno suzbijanje virusa korona znači testiranje i onih koji su bili u kontaktu sa inficiranim osobama, kao i onih koji su u samoizolaciji, a ne samo obolelih

Kon je za RTS objasnio da sa politike zaravnjenja krive, koja je sadržala vanredne mere, policijski čas, smanjenje kontaktaka, prelazimo na opciju agresivnog suzbijanja, a deo toga je otkrivanje svih nosioca virusa i smeštanje u posebne, specijalno izgrađene bolnice. – To podrazumeva masovno testiranje. Svi koji su bili u kontaktu sa osobom koja je inficirana će se testirati, a isto važi i za one koji su do sada bili u samoizolaciji, da ne bi ostalo da su nosioci