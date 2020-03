(Uživo): U Srbiji ukupno 384 zaraženih od korona virusa, za dan registrovan 81 nov slučaj

Blic pre 1 sat | L. G. , M.K.

Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja, ukupan broj obolelih od korona virusa u Srbiji je 384.

Do sada su u Srbiji zabeležena četiri smrtna slučaja. U Srbiji su do 15 časova 25. marta 2020. godine registrovana ukupno 384 potvrđena slučaja COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova, 25. marta 2020. godine testirani su uzorci 245 osoba od kojih je 81 pozitivno i 164 negativno na novi korona virus. Do 15 časova 24. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 1161 osoba koje su ispunjavale kriterijume